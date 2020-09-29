Россиянам рассказали, как получить новый больничный лист

Так, если человек из-за инфицирования СОVID-19 или подозрения на него оказался на карантине, врач или фельдшер выдает работнику больничный на все время самоизоляции. Помимо прочего, при вспышках коронавируса в школах и детсадах родители детей до семи лет могут получить документ на период карантина.

Гражданину могут «выдать» электронный больничный без необходимости посещать поликлинику. Прием ведется при помощи телемедицины. По его итогам предоставляется документ в формате компьютерного файла. Его вправе выдать медицинский работник, сведения о котором внесены в Федеральный регистр.

Чтобы оформить больничный лист, нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Его можно получить сначала на бумажном носителе, а позже продлить в электронном виде. Для права человека на услугу все его данные должны находиться в базе медицинской организации.