Россиянам рассказали, как получить больничный после прививки от коронавируса

Работники Минтруда рассказали, что россияне могут получить больничный лист после вакцинации от коронавируса, сообщил сайт NEWS.ru.

Специалисты отметили, что у сделавших прививку могут быть побочные действия препарата. Сперва можно попробовать взять отгул у работодателя. Если сделать это не удалось, необходимо обратиться к медикам для оформления больничного.

«Если корпоративной политикой не определено, что сотрудник, прошедший вакцинацию, может получить дополнительный отгул, то при появлении побочных эффектов необходимо обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности», — уточнили в ведомстве.

Медицинский юрист Алексей Панов добавил, что в период временной нетрудоспособности из-за высокой температуры и аллергической реакции человек должен находиться дома.

Ранее вакцинолог Евгений Тимаков объяснил, почему необходимо быть внимательным к своему самочувствию после прививки от коронавируса. По его словам, вакцинация не дает абсолютной гарантии, что человек не заразится сам и не передаст инфекцию другим.