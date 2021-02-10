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    10 февраля 2021, 12:35

    Россиянам рассказали, как получить больничный после прививки от коронавируса

    Полина Петрова

    Работники Минтруда рассказали, что россияне могут получить больничный лист после вакцинации от коронавируса, сообщил сайт NEWS.ru.

    Россиянам рассказали, как получить больничный после прививки от коронавируса

    Специалисты отметили, что у сделавших прививку могут быть побочные действия препарата. Сперва можно попробовать взять отгул у работодателя. Если сделать это не удалось, необходимо обратиться к медикам для оформления больничного.

    «Если корпоративной политикой не определено, что сотрудник, прошедший вакцинацию, может получить дополнительный отгул, то при появлении побочных эффектов необходимо обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности», — уточнили в ведомстве.

    Медицинский юрист Алексей Панов добавил, что в период временной нетрудоспособности из-за высокой температуры и аллергической реакции человек должен находиться дома.

    Ранее вакцинолог Евгений Тимаков объяснил, почему необходимо быть внимательным к своему самочувствию после прививки от коронавируса. По его словам, вакцинация не дает абсолютной гарантии, что человек не заразится сам и не передаст инфекцию другим.