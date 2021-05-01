Россиянам рассказали, как полакомиться куличом без вреда для здоровья

Чтобы не навредить своему здоровью, стоит отдать предпочтение на Пасху слугка подсушенному куличу. При этом съедать стоит не более 150 граммов сдобной выпечки. Об этом предупредила диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.

«Испечь ли кулич самостоятельно или приобрести готовый — особого значения не имеет, в первую очередь важен объем порции. Если съесть небольшую порцию, не более 100-150 граммов, то для здорового человека вреда от этого не будет», — процитировало диетолога РИА «Новости».

По словам Стародубовой, куличи лучше печь накануне праздника, чтобы он успел слегка подсохнуть. Медик отметила, что на Пасху следует не переедать и соблюдать меру. Особенно это касается тех людей, которые соблюдали пост.

«Иначе возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения, например, тяжесть в желудке, вздутие, метеоризм и так далее», — пояснила диетолог.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, что на Пасху можно съесть не более двух-трех яиц. При этом в неделю следует употреблять не больше четырех яиц.