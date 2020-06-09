Россиянам рассказали, как похудеть после выхода из самоизоляции

Из-за режима самоизоляции некоторые россияне набрали лишние килограммы. Сбросить их довольно просто: нужно наладить режим питания, исключить из рациона быстрые углеводы и вовремя ложиться спать.

Список простых рекомендаций для желающих похудеть составили специалисты Роскачества. Они опубликованы на сайте ведомства.

Чтобы сбрасывать вес без вреда для здоровья, количество потребляемых калорий необходимо снизить на 15-30%. Если человек не сторонник физических нагрузок, то калорийность суточного рациона ему придется уменьшить на 200-300 килокалорий.

Завтракать лучше всего в первый час после пробуждения. Между приемами пищи следует соблюдать временной промежуток в 3,5-4 часа, а ужинать — за три-четыре часа до того, как отправиться в кровать.

Контролировать себя поможет так называемое правило тарелки: наполовину она заполнена овощами, на четверть — нежирным белком, а на оставшуюся часть — медленными углеводами. Их быстрых «собратьев» из рациона надо убрать и взять за привычку в течение дня съедать минимум три порции овощей и две — фруктов.

Важную роль играет и количество выпитой воды: на один килограмм веса ее приходится 30 миллилитров. Так рассчитывать необходимый объем жидкости рекомендуют во Всемирной организации здравоохранения.

Спать лучше ложиться с 22:00 до 23:00. От того, во сколько человек отправился отдыхать, зависит выработка гормонов и количество съедаемой за день пищи.

Помощью в снижении веса станет интенсивная ходьба. В день нужно проделывать не меньше 10 тысяч шагов — в квартире нарезать круги тоже можно.

Худеть в целом необходимо постепенно, как бы ни хотелось сбросить вес максимально быстро. А количество лишних килограммов покажет индекс массы тела. Нормой в рекомендациях ВОЗ указано значение от 18,5 до 24,99. Меньше — недостаток веса, больше — ожирение той или иной степени. Рассчитать ИМТ можно по формуле: массу человека в килограммах нужно разделить на его рост в метрах, возведенный в квадрат.