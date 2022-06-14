Россиянам рассказали, как похудеть быстро и безопасно

Похудение больше чем на два килограмма в неделю считается вредным. Часто быстрый эффект достигается жесткими диетами и голодовкой, а сброшенные килограммы потом возвращаются. NEWS.ru рассказали, как похудеть максимально быстро и без вреда для здоровья.

Обязательное условие правильного похудения — здоровое питание и физические нагрузки. В рационе нужно уменьшить количество простых углеводов (к ним относятся сахар, хлеб и булочки, газировки и сладкие фрукты), добавить в рацион больше белка, но ни в коем случае не исключать жиры. Есть лучше всего каждые два-три часа, но понемногу, написало ИА Nation News.

Кроме того, в жизнь обязательно нужно интегрировать спорт. Начинать можно с простых всем известных упражнений: скручивания, «велосипед», планка, подъем ног при помощи мышц пресса и касание пальцев ног кончиками пальцев рук. Их нужно выполнять каждый день, постепенно увеличивая время тренировки.