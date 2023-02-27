Здоровье 27 февраля 2023, 13:06 Россиянам рассказали, как подготовить организм к весне

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Сезон простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ начинается с приходом весны. О том, как поддержать организм и подготовить его к пиковому сезону простуд, рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Наталья Балашова передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, регулярные физические нагрузки послужат отличной профилактикой возникновения болезней. Также подготовить организм к сезону простуд смогут поливитаминные комплексы или БАДы.

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Врач порекомендовала на постоянной основе принимать цинк, селен и витамин D. Витамин С можно восполнить при употреблении киви, цитрусовых и шиповника. Как сообщили «Известия», поддержать организм весной можно благодаря налаживанию режима сна и питания.

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