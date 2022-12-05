Здоровье 05 декабря 2022, 11:34 Россиянам рассказали, как поддержать здоровье глаз зимой

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В зимнее время года наши глаза нуждаются в особом уходе. Чтобы избежать дискомфорта и покраснений, в морозы необходимо пользовать специальными глазными каплями, сообщила офтальмолог Татьяна Шилова News.ru.

По словам специалиста, сухость глаз возникает из-за перепада температур при возвращении домой с улицы, в таком случает необходимо пользоваться увлажняющими каплями для поддержания слизистой глаза. Кроме того, защитить органы зрения от зимних ультрафиолетовых лучей помогут солнцезащитные очки.

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Шилова также посоветовала не надевать контактные линзы в сильные морозы, так как это может привести к появлению вирусов и бактерий.

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