Россиянам рассказали, как поддержать работу мозга после 40 лет

С возрастом мозг начинает работать хуже: память становится слабее, реакция замедляется. Доктор медицинских наук Вернон Уильям рассказал, какие упражнения необходимо делать людям после 40 лет, чтобы развивать нейронные связи. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Eat This Not That.

По словам специалиста, можно воспользоваться специальными программами, которые тренируют мозг. Также после 40 лет стоит регулярно посещать врачей и проходить медицинское обследование.

Отличным способом для поддержания работы мозга станет изучение иностранных яызков. Также можно начать заниматься спортом или же изменить привычный маршрут от дома до работы. В возрастом мозг нуждается в новой информации.

«Сложные упражнения, физические или умственные, расширяют нервные пути, потому что требуют целенаправленных усилий», — заявил специалист.

Отрицательно на функционировании этого органа может сказаться вредная пища и напитки с подсластителями. По словам Уильяма, важно внимательно подходить к составлению своего рациона.