Здоровье 15 февраля 2023, 17:06 Россиянам рассказали, как поддержать организм во время перепадов атмосферного давления Врач Елена Старк: в период скачков давления необходимо соблюдать режим сна

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На территории Центральной России на текущей неделе ожидаются резкие перепады атмосферного давления. О том, как поддержать организм в этот период, рассказала врач-терапевт, кардиолог Елена Старк в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, больше всего такие перепады ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом и диабетом.

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В период скачков давления врач порекомендовала придерживаться режима сна, отказаться от интенсивных тренировок и принимать витамины группы В.

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