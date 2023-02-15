15 февраля 2023, 17:06
Россиянам рассказали, как поддержать организм во время перепадов атмосферного давления
Врач Елена Старк: в период скачков давления необходимо соблюдать режим сна
На территории Центральной России на текущей неделе ожидаются резкие перепады атмосферного давления. О том, как поддержать организм в этот период, рассказала врач-терапевт, кардиолог Елена Старк в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, больше всего такие перепады ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом и диабетом.
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В период скачков давления врач порекомендовала придерживаться режима сна, отказаться от интенсивных тренировок и принимать витамины группы В.
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