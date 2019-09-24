Россиянам рассказали, как поддержать микроклимат дома с наступлением холодов и сохранить здоровье

Холодный сентябрь. Когда дадут отопление и куда жаловаться, если батареи ледяные Подробнее

Человеческий организм и его иммунная система подвергается серьезному испытанию с наступлением холодов. Между тем микроклимат в квартире, который устанавливается осенью и зимой, оставляет желать лучшего. Чтобы избежать неблагоприятных для организма последствий, россиянам следует следить за температурой, влажностью воздуха и воздухообменом в жилище.

Согласно ГОСТам, температура воздуха в жилых комнатах в холодное время года должна составлять от +20 до +23 градусов, в детских — от +23 до +24 градусов, в ванной — от +24 до +26. Это позволит избежать нежелательной простуды. Особенно холода в квартире должны избегать люди, страдающие от гипертонии, поскольку лекарства для них плохо действуют при температуре воздуха ниже +21 градусов. Россиянам посоветовали обзавестись обогревателями или кондиционерами с опцией обогрева, чтобы достичь нужной температуры в помещении.

С началом отопительного сезона, россияне также сталкиваются с проблемой сухости воздуха. Она приводит к простудным и респираторным заболеваниям не меньше холода, поскольку слизистые оболочки быстро пересыхают, и в образовавшиеся трещинки попадают микробы. Кроме того, сухой воздух ухудшает состояние кожи и волос, также вызывает постепенное обезвоживание организма. Оптимальным уровнем влажности считает 45%, которого можно достичь с помощью увлажнителей и мойки воздуха.

Между тем бороться с влажностью воздухом гораздо сложнее, чем с сухостью, поскольку простому обывателю на глаз сложно определить уровень воздухообмена в квартире. Согласно нормативам, воздухообмен на кухне должен составлять не менее 60 кубических метров воздуха в час, в санузле — 50 кубических метров в час, в жилой комнате — не менее 30 кубических метров в час на человека. Между тем в большинстве квартир, где установлены ПВХ-окна, нет притока воздуха. При подозрении о несоблюдении нормативов по воздухообмену, необходимо обращаться в управляющую компанию, которая могла отключить вентиляторы принудительной вентиляции.