Россиянам рассказали, как побороть желание перекусывать на самоизоляции

Более 75% россиян не могут контролировать свое желание перекусить во время режима самоизоляции. Но порыв открыть холодильник связан с психологией. Поэтому важно пережить негативную эмоцию, которая возникла в данный момент. Об этом «360» рассказала руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова.

Как питаться правильно, большинство людей знает, отметила собеседница. «Это питание в определенное время, примерно один и тот же объем. И понятный состав. Вопрос правильного питания менее проблематичен», — напомнила Коршунова.

Люди переедают не потому, что не знают, как правильно питаться. Вопрос состоит в том, что они переживают эмоциональное напряжение, тревогу. Любые эмоциональные перепады довольно тяжело переносятся, отметила руководитель центра.

Их переживание — отдельная задача, задача, которая не имеет отношения к питанию. Она имеет отношение именно к психологическому проживанию этого самого аффективного напряжения, или эмоционального напряжения Анна Коршунова руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения.

Специалист объяснила, что желание съесть что-нибудь не очень удачная попытка отвлечься от этого самого аффективного напряжения, неприятных эмоций или от перепадов чувств.

Многие задаются вопросом, как же себя контролировать в желании съесть еще что-нибудь. Однако здесь действует не вопрос контроля, а осознанности, отметила руководитель центра. Важно помнить, что если человек съест что-то, его эмоциональное напряжение все равно никуда не уйдет.

Чтобы пережить это эмоциональное напряжение, есть целый ряд навыков, которые можно поизучать и поприменять. Разным людям подходят разные способы. Важно прочувствовать это эмоциональное напряжение, не пытаясь от него отвлечься неэффективными способами Анна Коршунова руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения.

Например, могут помочь методики расслабления. Особенно сейчас хорошо подействует медитация. Благодаря ей можно понять собственные эмоции и правильно почувствовать перепад эмоционального напряжения. После чего нужно попытаться отреагировать на возникшую эмоцию.

«Если это гнев — отреагировать на гнев, если хорошее, доброе настроение — на него. То есть прочувствовать и прожить эту эмоцию, вместо того чтобы попытаться неэффективно отвлечься», — подытожила эксперт.

Если же проблема не решается путем методики осознанности самостоятельно, можно обратиться за советом к психологу.