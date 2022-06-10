Россиянам рассказали, как побороть тягу к сладкому

Тяга к сладкому может является детской привычкой, которая способна доставлять много проблем во взрослой жизни. Сайт kp.ru рассказал, как побороть привычку постоянно есть сладкое.

Часто дети испытывают положительные эмоции в моменты, когда им дают сладкое. Как правило, это ассоциируется с приходом гостей или праздником. Уже во взрослом возрасте с помощью сладкого люди пытаются испытать вновь аналогичную радость.

Однако иногда причина может скрываться в базовом чувстве голода. Чтобы определить, в чем заключается причина, необходимо проанализировать свой рацион и удостовериться, достаточное ли количество пищи вы употребляете и как быстро употребляете еду. Иногда мозг не успевает понять, что тело насытилось. Необходимо научиться есть медленно и в достаточных количествах.

Кроме того, употребление большого количества сладостей может свидетельствовать о психологических проблемах или заболеваниях. В этом случае необходимо обратиться к психологу и эндокринологу, передало utro.ru.