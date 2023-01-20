Здоровье 20 января 2023, 17:03 Россиянам рассказали, как побороть тягу к сладкому Врач Ульяна Румянцева: простые углеводы необходимо заменить сложными Unsplash

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Справиться с постоянным желанием съесть что-нибудь сладкое можно при помощи замены простых углеводов на сложные. Подробнее об этом рассказала эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, человеку необходимо минимизировать употребление простых углеводов в виде сахара и различных сладостей. Если же постоянно употреблять в пищу сладкое, то поджелудочной железе придется вырабатывать больше инсулина. Впоследствии из-за этого в организме возникает чувствительность к инсулину.

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По данным сайта teleprogramma.pro, для замены простых углеводов на сложные отлично подойдут фрукты. Врач порекомендовала употреблять в пищу клубнику, малину, авокадо, цитрусовые. Именно они обладают низким гликемическим индексом и помогут человеку в отказе от сахара.

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