Россиянам рассказали, как побороть стресс перед Новым годом

В преддверии Нового года может значительно возрастать нервное напряжение. Может казаться, будто свободного времени на все запланированные дела не хватает. Астропсихолог Елена Нолари рассказала, как побороть стресс. Об этом сообщили «Невские новости».

Специалист отметила, что горячая ванна и другие водные процедуры являются отличным способом успокоиться. Эффект может усилить добавление масла розы, лепестков этого растения и розмарина. Кроме того, можно медитировать, смотря на огонь. По словам эксперта, на пламя можно наговорить то, от чего хотелось избавиться и чем хочется наполнить свою жизнь.

«Огонь это проводник между вами и Высшими Силами», — заключила Нолари.