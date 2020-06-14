Россиянам рассказали, как побороть страх заражения коронавирусом

Россиянам рассказали, каким образом справится со страхом заражения коронавирусом после выхода из режима самоизоляции.

Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова. Ее слова приводит РИА «Новости».

Если пытаться бороться со страхом или игнорировать его, то можно только навредить себе, пояснила специалист. Поэтому, по ее словам, в первую очередь необходимо понять причины его появления. При этом Юсупова объяснила, что страх заражения COVID-19 при выходе из самоизоляции является нормальным. «Главное — не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе», — отметила Юсупова.

Психолог добавила, что для того, чтобы снизить стресс, можно также сократить риск ситуаций, которые могут его вызвать. Также, отметила Юсупова, нужно ежедневно помнить о гигиене, пишет Ura.ru. по словам психолога, отмена режима самоизоляции не означает, что вирус исчез.

Режим самоизоляции длился довольно долго, поэтому выход из него может отразиться на психологическом здоровье. Специалисты МЧС советуют не относиться к этому периоду как к возвращению к старой жизни, а строить новые планы.

Дискомфорт может появиться из-за незнания, что именно делать дальше, отмечают специалисты. Справиться с этим поможет четкий план действий с последовательными шагами. Начать можно с расписания на один день, а затем перейти к спискам на неделю. Главное — все планы должны быть выполнимы.