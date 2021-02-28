Россиянам рассказали, как побороть привычку «заедать» стресс

Многие люди, испытывающие стресс, пытаются его «заесть». Но это очень вредно, так как растягивается желудок. Поэтому вредную привычку нужно обязательно побороть. Об этом рассказала психолог Наталья Варская.

«Надо сменить доминанту: возможно, стоит поискать то, что тоже вырабатывает гормоны удовольствия, но только безобидное. Для кого-то это нахождение на природе, наблюдение за лесом, цветами — тоже гормоны вырабатываются. Кто-то, может быть, в музее от картин испытывает удовольствие», — рассказала она RT.

Эксперт отметила, что привычку переедания на фоне стресса порой сложно побороть самостоятельно. Поэтому необходимо обратиться к специалисту, который поможет решить проблему. По словам психолога, человек выбирает такую привычку подсознательно.

Ранее диетолог рассказала, что сырые овощи противопоказано употреблять в пищу людям с некоторыми болезнями. В частности, это касается людей с эрозивными или язвенными болезнями ЖКТ. При таких заболеваниях следует потреблять отварные, тушеные, запеченные овощи, так же как и фрукты.