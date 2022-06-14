Россиянам рассказали, как перестать переедать по вечерам

Врач-диетолог Ольга Лушникова поделилась рекомендациями, которые помогут справиться с желанием употребить большое количество пищи перед сном. Об этом написала Lenta.ru.

По словам специалиста, самым важным принципом является планирование питания.

«Очень важно планировать свое питание заранее. Для того, чтобы не допустить вечерних перееданий, нужно нормально есть в течение дня», — сообщила Лушникова.

Кроме того, в течение дня важно есть определенное количество раз. Завтрак, обед и ужин должен быть обязательно, также можно добавить один-два перекуса.

«80% вашего рациона должно состоять из продуктов с минимальной переработкой: цельные злаки, бобовые, мясо, птица, яйца, молочные продукты нормальной жирности, овощи, семена, фрукты, ягоды. А двадцать процентов — из любимых вкусняшек, может быть и не совсем полезных с точки зрения состава. И тогда все будет хорошо», — сказала диетолог.

Она подчеркнула, что нельзя полностью запрещать себе есть вредности, поскольку это будет только усиливать тягу к запретным продуктам.