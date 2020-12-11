Россиянам рассказали, как перенести COVID-19 в легкой форме

Во время пандемии многие переносят COVID-19 без каких-либо симптомов. При этом другие люди болеют очень тяжело. Причина этого кроется в иммунитете, который необходимо подготавливать к встрече с инфекцией. Об этом предупредил иммунолог и академик РАН Александр Караулов.

По словам врача, течение болезни во многом зависит от подготовленности иммунной системы к защите организма.

«А без хорошо натренированного иммунитета, готового к встрече с патогеном, любой вирус, а тем более SARS-CoV-2, может нанести непоправимый ущерб организму. В период пандемии особенно важно держать иммунитет в полной боевой готовности», — привело слова Караулова издание «АиФ».

Иммунолог добавил, что использовать препараты с иммуномодулирующей активностью необходимо разумно. Для укрепления иммунитета и профилактики можно использовать генноинженерные лекарства и препараты из группы интерферонов.

«Интерфероны вырабатываются в нашем организме и обладают противовирусной защитой. Для укрепления иммунитета также имеет значение употребление витаминов, очень важный фактор — здоровый сон. Важно избегать и стрессовых ситуаций, стараться меньше смотреть телевизор», — посоветовал врач.

Караулов подчеркнул, что в случае заболевания необходимо строго придерживаться инструкций медиков. Кроме того, важно следить за своими хроническими болезнями, чтобы избежать тяжелой формы COVID-19.

Ранее президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов предупредил, что депрессия стала серьезным последствием пандемии. Она, в свою очередь, может привести к бессоннице, пишет «Газета.ru».