Здоровье 26 января 2023, 13:20 Россиянам рассказали, как отличить временные отеки от серьезных признаков заболевания почек Биохимический анализ крови поможет выявить нарушения в работе почек

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Зачастую отеки могут появляться при переедании продуктов с избыточным количеством соли в составе. Однако отечность может свидетельствовать о более серьезных процессах в организме, сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, отеки в большинстве случаев возникают из-за переизбытка соли и злоупотребления алкоголем во время праздничных каникул. Однако в некоторых случаях излишняя отечность может указывать на проблемы со здоровьем почек.

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Отличить временные отеки от симптомов нарушения в работе почек поможет биохимический анализ крови.