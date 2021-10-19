Россиянам рассказали, как отличить кишечный ковид от ротавируса

При штамме «дельта» многие пациенты жалуются на проблемы с желудочным трактом. Во время течения этой болезни у людей проявляются симптомы пищевого отравления: рвота, диарея и боли в животе. О том, чем кишечная форма ковида отличается от ротавируса рассказала инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елена Мескина, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт отметила, что согласно общей статистике, примерно 15–20% COVID-пациентов болеют именно кишечным вариантом. Большинством из них являются дети. При этом многие родители задаются вопросом, как отличить кишечный ковид от ротавируса.

По словам медика, при коронавирусе, протекающем в сочетании с нарушением функции желудочно-кишечного тракта, позывы в туалет не такие частые.

«Многие ротавирус называют „желудочным гриппом“, что неправильно. В медицине нет такого термина. Бывает либо ротавирус, либо норовирус. Следовательно, при ротавирусе и иных кишечных инфекциях у человека (неважно, взрослый это или ребенок) диарея может проявляться от 10 до 20 раз в сутки. Сопровождаться этот симптом будет частыми рвотами. При кишечном ковиде такой клинической картины не наблюдается. Если же подобные симптомы проявляются, то длятся они максимум два дня, с походами в туалет не более двух–трех раз», — заключила медик.