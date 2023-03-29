Здоровье 29 марта 2023, 15:52 Россиянам рассказали, как отличить истинную депрессию от плохого настроения

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Многие люди с наступлением весны жалуются на появление депрессивных состояний. О том, как распознать истинное психическое расстройство и отличить его от обычной хандры, рассказали психиатр Юрий Вяльба и психолог Мария Баулина в беседе с «Абзацем».

По словам специалистов, плохое настроение довольно просто побороть с помощью положительных эмоций и впечатлений. При депрессии такие приятные внешние события не доставят человеку никакого удовольствия.

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Как сообщили «Дни.ру», очень важно распознать психическое расстройство на ранней стадии.