Россиянам рассказали, как осенние «температурные горки» влияют на иммунитет

Осенние «температурные горки» приводят к ослаблению иммунитета. Особенно следить за здоровьем необходимо людям с хроническими заболеваниями.

Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Людям, имеющим хронические заболевания, нужно особенно следить за здоровьем. Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям», — объяснил собеседник агентства.

Он также призвал людей вакцинироваться в связи с пандемией коронавируса и сезонным циркулированием гриппа.

Подмосковье, Тува и Москва стали лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу. В первую пятерку регионов с высокими показателями также попали Санкт-Петербург и Севастополь. Статистику по коллективному иммунитету озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что для снижения смертности от коронавируса и предотвращения роста заболеваемости важнейшую роль играют соблюдение ограничительных мер и вакцинация.