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    30 октября 2021, 05:14

    Россиянам рассказали, как осенние «температурные горки» влияют на иммунитет

    Врач Тяжельников: перепады погоды ослабляют иммунитет

    Валерия Шафирко

    Осенние «температурные горки» приводят к ослаблению иммунитета. Особенно следить за здоровьем необходимо людям с хроническими заболеваниями.

    Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

    «Людям, имеющим хронические заболевания, нужно особенно следить за здоровьем. Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям», — объяснил собеседник агентства.

    Он также призвал людей вакцинироваться в связи с пандемией коронавируса и сезонным циркулированием гриппа.

    Подмосковье, Тува и Москва стали лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу. В первую пятерку регионов с высокими показателями также попали Санкт-Петербург и Севастополь. Статистику по коллективному иммунитету озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что для снижения смертности от коронавируса и предотвращения роста заболеваемости важнейшую роль играют соблюдение ограничительных мер и вакцинация.