Россиянам рассказали, как оказать первую помощь при инфаркте

Заведующий 1-м кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал россиянам, как оказывать первую помощь в случае инфаркта. По его словам, первым делом нужно иметь под рукой препараты, содержащие нитроглицерин, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Если это больной со стенокардией, он об этом знает, у него возникает приступ, и его близкие родственники тоже знают, что их родственник страдает стенокардией напряжения, то, конечно же, дома должны быть быстрые нитропрепараты — это нитроглицерин или какой-то нитроспрей. Еще очень важный момент — это 500 миллиграммов аспирина, которые должны даваться больному очень быстро», — сказал кардиолог.

При этом оказывающим помощь следует помнить, что некоторые лекарства могут нанести серьезный вред организму. При гипостатическом обмороке ни в коем случае нельзя давать нитроглицерин, поскольку можно ухудшить состояние больного. Также кардиолог напомнил, что нитроглицерин работает буквально в первые две-три минуты.