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    28 февраля 2022, 15:50

    Россиянам рассказали, как оказать первую помощь при инфаркте

    Кардиолог Иванов: до приезда скорой больному необходимо дать нитроглицерин

    Оксана Лавнюженко

    Заведующий 1-м кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал россиянам, как оказывать первую помощь в случае инфаркта. По его словам, первым делом нужно иметь под рукой препараты, содержащие нитроглицерин, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Россиянам рассказали, как оказать первую помощь при инфаркте

    «Если это больной со стенокардией, он об этом знает, у него возникает приступ, и его близкие родственники тоже знают, что их родственник страдает стенокардией напряжения, то, конечно же, дома должны быть быстрые нитропрепараты — это нитроглицерин или какой-то нитроспрей. Еще очень важный момент — это 500 миллиграммов аспирина, которые должны даваться больному очень быстро», — сказал кардиолог.

    При этом оказывающим помощь следует помнить, что некоторые лекарства могут нанести серьезный вред организму. При гипостатическом обмороке ни в коем случае нельзя давать нитроглицерин, поскольку можно ухудшить состояние больного. Также кардиолог напомнил, что нитроглицерин работает буквально в первые две-три минуты.