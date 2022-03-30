Россиянам рассказали, как очистить организм без голодания

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова объяснила, как можно можно очистить организм после зимнего переедания без голодовки. Об этом написала «Российская газета».

Для того, чтобы очищение проходило правильно, необходимо воспользоваться некоторыми детокс-правилами. Во-первых, стоит защитить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Это можно сделать благодаря добавлению в пищу отрубей, зелени, тыквы, моркови, сообщил сайт «Русская планета».

Во-вторых, Антипова порекомендовала ограничить себя в алкоголе, газированных напитках, жареных, маринованных и копченых продуктах. Ведь все эти продукты, по ее словам, оказывают раздражительное действие на слизистую оболочку желудка.

Получить здоровую микрофлору и крепкую иммунную систему можно благодаря употреблению продуктов, богатых клетчаткой или пищевыми волокнами. К таковым относятся: черника, красная фасоль, грецкие орехи.

В заключение специалист порекомендовала заниматься умеренной физической активностью, высыпаться и не забывать о питьевом режиме.