Россиянам рассказали, как нужно спать осенью

Режим сна осенью необходимо сменить и подстроиться под продолжительность светового дня. Это поможет сохранить бодрость и здоровье, уверена врач-терапевт Ирина Ярцева.

Спать необходимо в темное время, именно поэтому режим сна надо подкорректировать осенью. Ложиться в постель лучше пораньше.

«Можно приучиться насильно класть себя спать в 21:00 — 22:00. Особенно это актуально осенью. Это самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда темное время суток наступает слишком рано.<…> Это вопрос привычки приучить себя к этому, чтобы потом вставать в 06:00 — 07:00. Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность», — рассказала Ярцева в интервью радио Sputnik.

Одно из основных заблуждений в вопросе сна — это уверенность, что главное поспать не меньше восьми часов, а когда — не важно. Ярцева подчеркнула, что это не так. Важно спать в темное время суток, так как наша гормональная система зависит от светового дня и шума.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов рассказал, что днем нельзя спать дольше 20 минут. Чтобы вернуться к работе даже после такого короткого сна, необходимо какое-то время.