Здоровье 21 марта 2023, 16:41 Россиянам рассказали, как нехватка сна влияет на качество жизни

Читать 360tv в

Дефицит качественного и продолжительного сна может привести к проблемам с лишним весом и являться причиной нарушения обмена веществ. Об этом сообщила врач Екатерина Иванникова в беседе с «Российской газетой».

По словам специалиста, при бессоннице возрастает риск появления сахарного диабета. Также отсутствие полноценного ночного отдыха может привести к стремительному набору избыточного веса.

Реклама

Как сообщил сайт «Дни.ру», оптимальная продолжительность сна должна составлять не менее семи часов.

Реклама