09 февраля 2023, 15:51
Россиянам рассказали, как недосып влияет на работу головного мозга
Недостаток сна вызывает ухудшение памяти и внимания
Во время сна организм человека восстанавливает силы и заряжается новой энергией. Дефицит сна негативно влияет на работу головного мозга и приводит к ухудшению памяти, сообщил сайт «Ридус».
Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что качество сна напрямую влияет на активность мозга. Так, при его недостатке нарушается связь между нейронами, человеку становится труднее воспринимать новую информацию и обучаться. Кроме того, непродолжительный сон приводит к ухудшению памяти и снижению концентрации.
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Отмечается, что ночной отдых также играет важную роль в профилактике болезни Альцгеймера и депрессивных состояний. Специалисты рекомендует не пренебрегать сном и уделять ему достаточное количество часов.
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