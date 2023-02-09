Здоровье 09 февраля 2023, 15:51 Россиянам рассказали, как недосып влияет на работу головного мозга Недостаток сна вызывает ухудшение памяти и внимания freepik

Читать 360tv в

Во время сна организм человека восстанавливает силы и заряжается новой энергией. Дефицит сна негативно влияет на работу головного мозга и приводит к ухудшению памяти, сообщил сайт «Ридус».

Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что качество сна напрямую влияет на активность мозга. Так, при его недостатке нарушается связь между нейронами, человеку становится труднее воспринимать новую информацию и обучаться. Кроме того, непродолжительный сон приводит к ухудшению памяти и снижению концентрации.

Реклама

Отмечается, что ночной отдых также играет важную роль в профилактике болезни Альцгеймера и депрессивных состояний. Специалисты рекомендует не пренебрегать сном и уделять ему достаточное количество часов.

Реклама