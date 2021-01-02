Россиянам рассказали, как не простудиться во время зимней прогулки

Чтобы не заболеть во время зимней прогулки, нужно следить за дыханием и брать с собой горячий чай. При этом от ношения медицинских масок на улице лучше отказаться.

Кандидат медицинских наук, оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал газете «Аргументы и факты», что из-за интенсивного дыхания на морозе нос не успевает подогревать воздух и в легкие он попадает еще холодным. Это может привести к их переохлаждению. Поэтому важно следить во время зимней прогулки за дыханием.

«Тут стоит проявлять особую внимательность в тех случаях, когда мы катаемся на коньках, лыжах, на тюбинге. Ведь при движении частота и глубина дыхательных движений увеличиваются, вследствие этого мы можем легкие переохладить», — сказал врач.

Стоит помнить про длительность пребывания на прогулке: не стоит гулять по лесу или полю слишком долго. С собой на прогулку медик советует брать горячий, но не обжигающий чай. Напиток придаст сил и согреет. При этом отказаться стоит от холодных напитков, газировки и кофе, который при определенных нюансах забирает все силы.

«А вот вариант перекуса в виде орехов или куска отварного мяса на бутербродах станет отличным решением проблемы. Ведь на свежем воздухе нам надо не наесться до отвала, а просто приглушить ощущение голода, которое может нас настигнуть», — сказал лор.

Эти продукты компенсируют энергопотери, которые человек понес за 2-3 часа прогулки. Еще одним хорошим источником энергии может стать шоколад.

При активном отдыхе на морозном воздухе, по мнению врача, стоит отдать предпочтение специальной одежде для катания на снегоходах или горных лыжах. Шарфом Зайцев советует укутывать все до подбородка, но рот лучше оставить открытым.

Во время прогулок не стоит надевать медицинские маски, потому что на улице риск заразиться коронавирусом минимален, а средство защиты промокает из-за теплого дыхания, начинает отдавать тепло и прилипает к лицу.