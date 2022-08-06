Россиянам рассказали, как не подхватить «зуд купальщика»

Купание в водоеме со стоячей водой может обернуться церкариозом. Чтобы избежать «зуда купальщика» нужно соблюдать определенные правила, предупредил сотрудник Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

По словам специалиста, для купания не стоит выбирать водоемы со стоячей водой, заросшей тиной. Также стоит обходить стороной места, где плавают утки.

«Эти водоплавающие птицы часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже. Это заболевание — церкариоз, или „зуд купальщика“» — пояснил Худобородов радио Sputnik.

Он подчеркнул, что заходить в воду нельзя, если на коже есть раны и ссадины. Через эти повреждения в организм может попасть инфекция. Плавать нельзя и во время болезни. Находясь в водоеме, не стоит глотать воду.

«Вместе с водой в организм могут попасть бактерии и вирусы. Они чаще всего именно так и попадают — через рот при заглатывании воды при купании», — предупредил сотрудник Роспотребнадзора.

После купания он посоветовал ополаскиваться чистой водой или протирать кожу антибактериальными влажными салфетками. Альтернативой может послужить антисептик.