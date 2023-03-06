Здоровье 06 марта 2023, 04:01 Россиянам рассказали, как не поддаться весенней депрессии Психолог Голубева дала шесть советов по борьбе с весенней тоской Unsplash

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Человек может избежать тоски весной, если будет придерживаться простых советов. К ним относится выстраивание времени для отдыха, сообщила kp.ru психолог Екатерина Голубева.

Она рекомендовала внедрить в свою жизнь «правило первого желания». Например, если чего-то захотелось, то это обязательно нужно воплотить.

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Голубева также посоветовала фильтровать информационный шум, чтобы не поддаваться глобальной панике. Также можно ввести в привычку устраивать себе дни без смартфона.

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Психолог сообщила, что в распорядок дня необходимо обязательно вносить время для отдыха. По ее словам, это поможет справиться с потоком хаотичных мыслей.

В непростых ситуациях Голубева рекомендовала обращаться за помощью к компетентным психологам. Помимо этого, она посоветовала не ставить перед собой глобальных целей, поскольку организм в весенний период к ним еще не готов.

Ранее россиян предупредили, что регулярное появление навязчивых мыслей может быть опасным для здоровья. Врач-психиатр «СМ-Клиники» Антон Денисенков посоветовал привести в норму режим сна и отдыха.