Здоровье 26 декабря 2022, 23:46 Россиянам рассказали, как не чувствовать себя разбитым после праздников Здоровый сон поможет быстрее восстановиться после праздников

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Некоторые люди после активного времяпрепровождения праздников с трудом входят в рабочий режим. «Общественная служба новостей» рассказала, как пережить длинные выходные без вреда для здоровья.

Многие люди стремятся начать новую жизнь после новогодних праздников. Из-за этого во время выходных они пытаются насладиться вредным образом жизни — употребляют в избыточном количестве алкоголь, жирную пищу, спят до обеда. Из-за этого вернуться к работе бывает трудно. Некоторые чувствуют себя уставшими даже после столь продолжительного отдыха.

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Чтобы не столкнуться с тяжелыми последствиями, необходимо более внимательно относиться к своему здоровью. Если вам хочется провести время за застольями, то стоит выделить на них до трех дней, а дальше придерживаться правильного питания и режима. Стоит выспаться, на какое-то время отказаться от использования социальных сетей, провести время с близкими людьми. Не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе.

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