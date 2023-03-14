Здоровье 14 марта 2023, 14:24 Россиянам рассказали, как можно переедать и одновременно недоедать

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Во вредной пище не содержится необходимых для организма минералов и аминокислот. Такое питание приводит к избытку калорий и к одновременному дефициту полезных веществ, сообщила врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова в беседе с Life.

По словам специалиста, пустые компоненты, содержащиеся во вредной пище, не усваиваются организмом и забивают сосуды. Основными признаками дефицита полезных микроэлементов являются упадок сил, потеря мышечной массы и рост жировой ткани.

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Врач напомнила, что важно соблюдать баланс и не забывать употреблять пищу, богатую полезными минералами.

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