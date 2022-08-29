Россиянам рассказали, как какие ягоды опасно замораживать

Замороженные ягоды сохраняют до 80% полезных свойств, это лучший способ хранения, считает диетолог и нутрициолог Зоя Богданова. В интервью радио Sputnik она рассказала, как правильно это делать.

При заморозке, в отличие от термической обработки, в продукте сохраняются витамин С, клетчатка и все нутриенты. Перед отправкой в холодильник ягоды необходимо тщательно промыть — необработанные ягоды опасно оставлять на хранение.

«Там может быть самая разная патогенная микрофлора, грибки, могут быть какие-то насекомые, которых вы можете съесть. Это могут быть личинки мух, пауков, которые развиваются в легочной ткани внутри человека. На ягодах могут быть экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза <…>. Дизентерия — самое безопасное, что может быть от немытых ягод», — рассказала Богданова.

Ягоды нужно обдать паром, но можно просто помыть и просушить. Потом расфасовать плотно по пакетам и убрать в морозильную камеру. Температура там должна быть минимальной, отметила диетолог.