Здоровье 03 февраля 2023, 04:03 Россиянам рассказали, как избыточный вес влияет на развитие рака Директор центра Блохина Стилиди: ожирение на 70% повышает риск развития онкозаболеваний Pixabay

Читать 360tv в

Первое место в России среди онкологических заболеваний занимает рак толстой и прямой кишки. Обе формы болезни связаны с ожирением и избыточным весом, рассказал в интервью «Известиям» директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди.

«По данным различных популяционных исследований, ожирение повышает риск развития целого ряда онкологических заболеваний. Степень повышения риска варьирует от 30 до 70%», — отметил он.

Реклама

Стилиди отметил, что исследователи изучили ряд молекулярных механизмов, за счет которых избыток жировой клетчатки может спровоцировать развитие рака. У пациентов с избыточной массой тела нарушается выработка биологически активных веществ и цитокинов.

Реклама

Также у пациентов с ожирением наблюдается нарушение состава микрофлоры кишечника, которой приписывают большую роль в развитии рака толстой кишки.

Ранее врач-онколог Дмитрий Коробков рассказал о пяти мифах о раке. Так, одним из самых распространенных заблуждений является то, что раком можно заразиться. Также неверно убеждение, что его невозможно вылечить.