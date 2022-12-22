Здоровье 22 декабря 2022, 14:08 Россиянам рассказали, как избежать заражения свиным гриппом

Читать 360tv в

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа заражений свиным гриппом в России. О том, как избежать этого заболевания, сообщила «Российская газета».

Свиной грипп проявляется теми же симптомами, что и коронавирус: слабостью, температурой, недомоганием и неприятным ощущением в носу и горле.

Реклама

«Идет рост двух инфекций с пандемическим потенциалом. Вот такая двойная неблагополучная эпидемическая ситуация сегодня развивается», — процитировало utro.ru врача.

Реклама

Она посоветовала не игнорировать профилактические меры, соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.