Здоровье 18 января 2023, 11:48 Россиянам рассказали, как избежать срывов при похудении Разнообразное питание поможет избежать срывов на диете Unsplash

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Зачастую люди садятся на строгие диеты, которые предполагают употребление только одного продукта в течение нескольких дней. Такое однообразное питание в большинстве случаев приведет человека к срывам, сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, разнообразие в питании поможет избежать срывов во время диеты. Так, врач не советует употреблять в пищу одну только малокалорийную куриную грудку в течение нескольких дней. Лучше всего делать рацион диеты максимально разнообразным.

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Также Дианова порекомендовала добавить в свой рацион побольше белка. Идеальным вариантом является именно яичный белок, он хорошо усваивается организмом. Кроме того, большое количество полезного белка содержится в орехах и хумусе.

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