Здоровье 26 мая 2023, 15:59 Россиянам рассказали, как избежать сердечного приступа Врач Колиев: сердечникам следует проходить регулярное обследование

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Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Вячеслав Колиев в разговоре с изданием РИАМО рассказал, что именно здоровый образ жизни поможет продлить работу сердца, снизив риск сердечного приступа.

Людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, медик порекомендовал регулярно наблюдаться у специалиста.

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«В случае если уже есть проблемы с сердечнососудистой системой — регулярное диспансерное наблюдение и обследование у терапевта/кардиолога и систематический прием назначенных медикаментов», — процитировал «Крым 24» Колиева.

Пациентам с сахарным диабетикам следует придерживаться нормальных показателей сахара, а гипертоникам — регулярно измерять давление.