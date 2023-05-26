26 мая 2023, 15:59
Россиянам рассказали, как избежать сердечного приступа
Врач Колиев: сердечникам следует проходить регулярное обследование
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Вячеслав Колиев в разговоре с изданием РИАМО рассказал, что именно здоровый образ жизни поможет продлить работу сердца, снизив риск сердечного приступа.
Людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, медик порекомендовал регулярно наблюдаться у специалиста.
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«В случае если уже есть проблемы с сердечнососудистой системой — регулярное диспансерное наблюдение и обследование у терапевта/кардиолога и систематический прием назначенных медикаментов», — процитировал «Крым 24» Колиева.
Пациентам с сахарным диабетикам следует придерживаться нормальных показателей сахара, а гипертоникам — регулярно измерять давление.
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