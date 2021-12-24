Россиянам рассказали, как избежать рака желудка и кишечника

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра «Лапино-2» Михаил Давыдов рассказал, как предотвратить возникновение рака желудка и кишечника. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, для профилактики возникновения некоторых видов рака, таких как рак легкого, желудка, кишечника и поджелудочной железы, рекомендуется отказаться от курения и наладить режим питания.

Специалист отметил, что рак легкого чаще всего встречается у тех, кто курит, либо кто сталкивается с вдыханием вредных испарений. При раке желудка и кишечника одним из серьезных факторов риска также является курение.

Помимо отказа от курения важно следить за рационом питания. У людей, которые злоупотребляют острой, горячей, копченой, жирной пищей, а также алкоголем, рак желудка выявляется значительно чаще. Кроме того, Давыдов посоветовал не злоупотреблять фастфудом, так как эта пища очень часто готовится во фритюре.

«Снизить шансы на появление рака поджелудочной железы можно если отказаться от вредных привычек, следить за питанием и весом. Также, если у кого-то из кровных родственников был рак поджелудочной железы, возможно, стоит пройти генетическое исследование», — заключил онколог.