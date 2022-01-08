Россиянам рассказали, как избежать постпраздничного синдрома

Довольно часто при выходе на работу после долгих праздников у людей появляются плохое настроение, низкая продуктивность труда и разбитость. Такое состояние называется «постпраздничный синдром», объяснил семейный психолог Сергей Ланг. Он рассказал, как избежать подобных последствий долгих праздников.

«Есть такой постпраздничный синдром, он возникает, когда люди настраиваются на праздники, ждут их, а потом они неожиданно быстро заканчиваются. После этого человеку уже не хочется идти на работу, у него падает продуктивность», — отметил Ланг в интервью радио Sputnik.

Такое состояние сопровождается снижением настроения, недосыпанием и разбитостью. С первого дня работы, как пояснил Ланг, человек впадает в тяжелое психологическое состояние, из которого ему сложно выйти.

Чтобы избежать таких последствий праздников, психолог рекомендует в заключительные дни перед выходом на работу правильно питаться и соблюдать режим сна.

Но есть и такие люди, которым в праздничные дни может быть некомфортно без работы. К ним относятся трудоголики. Семейный психолог Наталья Панфилова отметила, что им все же стоит постараться переключиться на другие занятия, это важно, чтобы психика не перегрелась. Специалист отметила, что это может быть даже уборка и помощь родным по дому.