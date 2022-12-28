Здоровье 28 декабря 2022, 14:16 Россиянам рассказали, как избежать переедания в период новогодних каникул Лучше всего употреблять в пищу овощи

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Совсем скоро российские семьи соберутся за одним столом и будут праздновать Новый год, попивая шампанское и закусывая салатом оливье. О том, как избежать перееданий во время праздничных застолий, рассказала диетолог Анна Верхоланцева в интервью сайту SM News.

По словам специалиста, лучше всего в новогоднюю ночь отдать предпочтение овощам. Также рекомендуется заменить вредный майонез в салатах на йогуртовую заправку.

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По данным сайта «Утро.ру», очень важно в новогодние праздники не забывать о правильном питании.

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