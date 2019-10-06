Россиянам рассказали, как избежать гриппа

Врачи рассказали, когда лучше делать прививку от гриппа Подробнее

«Можно значительно снизить вероятность заболевания гриппом, предприняв следующие меры: сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона, сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте», — сказано в сообщении.

Кроме того, эксперты рекомендуют до минимума снизить контакты с тем людьми, которые имеют признаки болезни. В частности, избегать общения, если человек кашляет или чихает. Также следует не забывать тщательно мыть руки с мылом после поездок в автобусах, метро или прогулке по улице.

В ведомстве советуют позаботиться и о своем доме. Нужно постоянно проветривать квартиру, увлажнять воздух в комнатах и проводить влажную уборку.

Для укрепления иммунитета лучше всего придерживаться здорового образа жизни и правильного питания. Полезными будут физические упражнения в сочетании с полноценным сном.