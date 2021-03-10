Россиянам рассказали, как избежать болей в спине

Регулярные занятия скандинавской ходьбой (северной ходьбой) помогут в будущем избежать болей в спине. Об этом рассказал остеопат, доктор медицинских наук, член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов.

Скандинавская ходьба не травмоопасна и помогает тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Тем не менее первые тренировки должны пройти под руководством тренера.

«Самая главная привычка, избавляющая от боли в спине, это занятие физкультурой. На сегодняшний день продолжает победное шествие во всем мире так называемая северная ходьба», — рассказал врач в эфире «Радио 1».

Кроме того, занятия такой ходьбой — не только профилактика, но и лечение.

Что касается употребления анальгетиков для борьбы с болью в суставах и спине, то здесь специалист порекомендовал быть осторожнее. Так как таблетки только маскируют проблему, а не решают ее. Таким образом болезнь может продолжить прогрессировать.

Невролог Александр Евдокимов ранее рассказал, что так называемая морская болезнь в поездках указывает на нарушение кровотока шейного отдела позвоночника у взрослых. Эта проблема косвенно приводит к вестибулярным нарушениям.