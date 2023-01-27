27 января 2023, 13:54
Россиянам рассказали, как избавиться от сутулости
Йога станет отличным помощником в борьбе с сутулостью
Привычка сутулиться может стать причиной возникновения различных заболеваний позвоночника. О том, как выправить осанку, сообщил сайт «Дни.ру».
Занятия гимнастикой помогут людям с излишней сутулостью поддержать мышцы спины. Также отличной физической нагрузкой при неправильной осанке станет йога и пилатес.
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Кроме того, для избавления от сутулости рекомендуется приобрести ортопедический матрас и регулярно посещать массажный салон.
Болезни
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