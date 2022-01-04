Россиянам рассказали, как избавиться от последствий новогоднего переедания

После Нового года многие начинают садиться на диеты и вплотную заниматься своим здоровьем. Чтобы справиться с последствиями переедания, необходимо начать пить больше воды и сходить в баню. Такие советы дала врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

«Кто-то пойдет и в баню, и в сауну, есть такие традиции у людей. Это хороший фактор, поддерживающий детоксикацию. <…> Надо пить много воды и выводить [токсины]», — сказала доктор медицинских наук ТАСС.

Она добавила, что в процессе детоксикации участвуют печень, почки и кожа. Накопление токсинов связано с избытком поглощенной еды.

«Они образуются в организме, организм не успевает это все перерабатывать, особенно в ночное время», — пояснила Королева.

Ранее директор НИИ диетологии и диетотерапии Самары Михаил Гинзбург рассказал, что салаты необходимо съедать в течение суток. На вторые сутки они уже будут непригодными к употреблению и могут лишь навредить здоровью. Несвежие салаты особенно опасны для людей со склонностью к воспалениям.