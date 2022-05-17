Россиянам рассказали, как избавиться от боли в запястьях во время работы с компьютером

Врач-терапевт Мария Сергеева рассказала, как избавиться от боли в запястьях после долгой работы за компьютером. Об этом написал Life.

Специалист пояснила, что такие боли являются симптомами туннельного синдрома, который возникает в результате сдавливания срединного нерва при длительной работе.

«Чтобы избежать боли в запястье, старайтесь делать перерывы в работе, выполнять простые упражнения, например, сильно сжимать-разжимать пальцы в кулак, также можно вращать кулаки в одну сторону, а потом в другую», — посоветовала медик.

Первое упражнение, которое поможет избавиться от этого недуга, выглядит следующим образом: необходимо сложить ладони вместе и развести локти в стороны. При этом кисти должны быть сильно прижаты друг к другу. После этого необходимо опустить ладони в таком положении как можно ниже, не отрывая их друг от друга.

Во время выполнения второго упражнения медик посоветовала выставить одну руку перед собой и согнуть ладонь так, чтобы внутренняя сторона была обращена к лицу. Вторая рука должна давить на тыльную сторону ладони, сопротивляясь возникшему давлению.

Сергеева отметила, что проделывать эти упражнения необходимо для обеих рук.