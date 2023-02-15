Здоровье 15 февраля 2023, 17:07 Россиянам рассказали, как исключить риски развития слабоумия

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Нередки случаи, когда в преклонном возрасте у людей начинает развиваться слабоумие и деменция. О том, как исключить риски возникновения таких болезней в старости, рассказала нейропсихолог Лия Черникова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, деменция появляется у пожилых людей из-за распада нейронных связей. Также к истощению функций нервной системы могут привести хронические заболевания.

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Врач отметила, что исключить риски развития слабоумия в старости можно благодаря изучению иностранных языков, регулярным физическим нагрузкам и путешествиям.

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