Россиянам рассказали, как должен выглядеть идеальный завтрак

Все диетологи сходятся во мнении, что завтрак является одним из самых важных приемов пищи. Именно он способен зарядить человека энергией на весь день. Из каких продуктов должен состоять утренний рацион, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова, написал NEWS.ru.

«Завтрак должен быть достаточно полноценным, должен содержать белки и жиры, а также сложные углеводы в своем составе. Если мы говорим про углеводы — то это может быть традиционная каша для России, или это могут быть мюсли с хорошим составом, куда входят хлопья, сухофрукты и орехи без добавленного сахара», — сообщила специалист.

Она отметила, что в качестве белка можно есть творог, омлет, кусочек птицы или рыбы. Кроме того, можно употребить горсть орехов или намазать масло на бутерброд. Чтобы насыть организм пищевыми волокнами, в первый прием пищи можно следует включить фрукты или овощи, заключила специалист.