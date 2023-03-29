Здоровье 29 марта 2023, 15:57 Россиянам рассказали, как действовать при укусе гадюки Врач Еромолов: при укусе гадюки надо спокойно добраться до ближайшего травмпункта

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Ветеринарный врач-герпетолог Ян Еромолов в разговоре с изданием РИАМО рассказал, что при укусе гадюки необходимо найти близлежащий травмпункт и добраться к нему в максимально спокойном состоянии.

Врач предупредил, что самостоятельно перетягивать место укуса не стоит. Единственное, что можно сделать в домашних условиях, это принять нимесулид.

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«Можно принять нимесулид, супрастин, а лучше — и то, и то. Нимесулид нужен, чтобы снять спазм, потому что укус, по моим ощущениям, — это как укус шершня, то есть, достаточно больно», — сообщил герпетолог.

В травмпункте вам сделают капельницу, чтобы промыть организм, а затем могут поставить сыворотку. Также специалист заметил, что яд можно отсосать из раны в течение пяти минут.