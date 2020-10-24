Россиянам рассказали, как действовать при подозрении на коронавирус

При появлении признаков простуды или после контакта с зараженным коронавирусом нужно быстро самоизолироваться и прекратить общение с другими людьми. Также важно вызвать врача.

«При малейшем подозрении вызывать бригаду скорой помощи не нужно. Лучше позвонить участковому врачу, чтобы он пришел, осмотрел вас и задал вопросы», — рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али. Его слова приводит агентство «Прайм».

Вызывать бригаду скоро помощи нужно, если состояние больного резко ухудшилось или оно стабильно тяжелое. В остальных случаях справится и участковый. Он выдаст направления на анализы и объяснит, как лечиться. После его визита можно попросить выслать бригаду медиков для анализа на коронавирус. Если результат окажется положительным, то на самоизоляцию нужно уйти всей семьей.

Ранее стали известны регионы России с самой тяжелой эпидемической ситуацией. Это Алтай, Бурятия, Марий Эл, Ненецкий автономный округ, Новосибирская и Новгородская области, Севастополь и Чукотка.