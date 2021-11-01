Россиянам рассказали, как часто нужно менять подушку

Подушку для сна нужно менять каждые два года. Все дело в том, что за это время она наполняется кожными клещами. Об этом рассказал ортопед Константин Терновой.

«Кожные клещи живут у нас на коже, и это вполне нормально. Обилие клещей в подушке может вызывать у некоторых людей аллергические реакции», — рассказал врач в интервью «Вечерней Москве».

Поэтому подушку нужно обновлять регулярно, желательно раз в два года. Через этот срок использования половину ее веса составляют кожные клещи. Эксперт подчеркнул, что новизна подушки гораздо важнее ее мягкости. Текстуру и материал можно выбрать какую угодно, они на здоровье человека никак не влияют.

Также четких требований по выбору подушки не существует, в отличие от матрасов, которые должны быть твердыми для здорового сна.

Ранее специалисты рассказали, что хронический недосып у человека способен провоцировать различные болезни. В частности, увеличивается риск появления инфекций и даже онкологических заболеваний. Даже один час недосыпа может не только ухудшить самочувствие, но и спровоцировать изменения активности генома.